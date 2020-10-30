Подростка застрелили в Татарстане после того, как он ранил полицейского. СМИ сообщили, что парень состоял на учете в полиции из-за склонности к экстремизму. Но в МВД эту информацию опровергли.

«Республиканское МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — привел ТАСС сообщение пресс-центра МВД России.

В министерстве призвали представителей прессы и блогосферы проверять данные, полученные из неофициальных источников. Кроме того, в МВД попросили не допускать распространения недостоверной информации, а в материалах о работе полиции использовать только официальные комментарии.

В ночь на 30 октября участковый увидел огонь и разбитые стекла у отдела полиции в Кукморе. В этот момент 16-летний подросток бросил «коктейль Молотова» в здание и побежал. Во время задержания молодой человек не реагировал на требования полицейских и оказывал сопротивление. В какой-то момент он три раза ударил ножом одного из сотрудников полиции. В итоге второй правоохранитель выстрелил в воздух, а затем начал стрелять на поражение. Подросток скончался на месте.

Следственный комитет завел уголовное дело по статьям УК РФ «Покушение на террористический акт» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».