Еще одного сотрудника администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины

Еще одно сотрудника администрации Норильска задержали следователи по делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть трех человек. 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» произошел сход лавины.

«В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть трех человек (ч. 3 ст. 293 УК РФ), задержан еще один фигурант — главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска», — сообщили в пресс-службе СК России.

Следствие полагает, что задержанный в мае 2019 года провел проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором ранее 45-летний мужчина самовольно построил жилой дом.

После проверки главный специалист отдела муниципального контроля администрации составил и подписал акт, в котором отразил заведомо ложные сведения об этом земельном участке. Якобы он свободен от объектов движимого и недвижимого имущества, из-за чего никто эту постройку не снес. Именно это здание было разрушено снежной лавиной в начале января — три человека погибли, один подросток получил травмы. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

Всего к уголовной ответственности были привлечены шесть человек — три оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС и два главных специалиста отдела муниципального контроля городской администрации. Расследование уголовного дела продолжается.