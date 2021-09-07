Волонтеры рассказали о поисках пропавших девочек в Кузбассе

В Киселевске минувшей ночью стало известно об исчезновении двух школьниц, которых тут же начали искать. Волонтеры вместе с правоохранителями расклеивали ориентировки, опрашивали людей, а в районе пропажи девочек проводилось патрулирование. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Девочки в понедельник не вернулись домой после школы. Их заметили на записи с камеры наблюдения в одном из магазинов. Со школьницами был незнакомый мужчина.

Поисковики прочесывали местность, проверяли маршруты девочек от школы до дома, осматривали пустыри, заброшенные здания, обзванивали больницы. Вскоре к поискам присоединились и горожане.

Штаб поиска организовали в здании местного ДК.

Всего в операции приняли участие 25 обученных поисковиков отряда «Лиза Алерт» из Кемеровской области. На место также выехали поисковики из Томской, Красноярской и Новосибирской областей. В штабе поиска также зарегистрировали около 120 жителей Киселевска.

Волонтеры разместили около 2500 ориентировок, получили около 500 звонков на горячую линию.

Но спасти девочек не успели. Полицейские обнаружили их убитыми.

Подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний мужчина, ранее уже судимый за изнасилование.