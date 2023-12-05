Криминал 05 декабря 2023, 16:38 Обвинение запросило почти 10 лет колонии для бывшего владельца банка «Югра» Обвинение запросило для экс-владельца «Югры» Хотина почти 10 лет за растрату РИА «Новости»

Читать 360tv в

Государственное обвинение запросило назначить бывшему владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину девять лет и 10 месяцев колонии по делу о растрате. Об этом РИА «Новости» сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

«Прокурор в ходе прений запросил для обвиняемого штраф в размере одного миллиона рублей и 9 лет 10 месяцев колонии общего режима», — отметили в пресс-службе суда..

Реклама

Кроме того, обвинение запросило практически аналогичные сроки неволи для остальных фигурантов дела: экс-директору столичного филиала банка Нине Черновой — девять лет колонии, экс-председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву — девять лет и три месяца, экс- президенту «Югры» Алексею Нефедову — 9,5 года колонии. Всем — также по штрафу в один миллион рублей.

Хотин проходит обвиняемым по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2014 году он создал преступную группу, которая похищала денежные средства, выдавая невозвратные кредиты, уточнил RT.