Криминал 15 апреля 2024, 13:51 Экс-сотрудницы ПСБ попали под суд за оформление кредитов офшорным компаниям «Коммерсант»: экс-сотрудниц ПСБ судят по делу о хищении 650 млн рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лефортовский суд Москвы приступил к слушаниям по уголовному делу о хищении 650 миллионов рублей из Промсвязьбанка. На скамье подсудимых оказались экс-сотрудницы кредитного учреждения, которые занимались техническим оформлением кредита, сообщил «Коммерсант».

«Защита подсудимых отмечает, что обвинение не было предъявлено даже членам кредитного комитета, одобрившим выделение денег», — отметили авторы материала.

Реклама

Организаторами преступления следствие считает прежнего владельца банка и группы ПСН Дмитрия Ананьева, бывшего старшего вице-президента группы Олега Михалева и экс-директора департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Обвинение им предъявили заочно. По данным журналистов, бывших топ-менеджеров, занимавшихся курированием некоторых вопросов, привлекли лишь в качестве свидетелей.

«Никто из подсудимых вину не признает», — уточнили в публикации.

По версии следствия, преступная группировка действовала в 2017 году. В течении нескольких месяцев она выдала кредиты офшорным фирмам без залога под 10% годовых. Промсвязьбанк обратился в следственные органы с заявлением о возмещении ущерба.

Весной 2024 года Промсвязьбанк подписал соглашение с властями Гагаузской автономии об обеспечении трансграничных банковских платежей этого региона Молдавии, сообщил RT. Доступ к российской платежной инфраструктуре позволит автономии прорвать установленную молдавскими властямиэкономическую блокаду.

Ранее Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк. ЦБ начал проверять компанию Kept, выступавшую аудитором QIWI Банка, на соблюдение «антиотмывочного» закона. Регулятор запросил информацию об осведомленности и реакции на выявление рисковых операций.