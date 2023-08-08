Криминал 08 августа 2023, 19:34 Экс-сотрудника Росавиации будут судить за получение взяток Прокуратура завершила расследование в отношении экс-сотрудника Росавиации по делу о взятке РИА «Новости»

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Экс-замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации предстанет перед судом по делу о получении взятки. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый с сентября по декабрь прошлого года брал взятки от представителей различных компаний. За это они «выигрывали» аукционы на заключение госконтрактов на поставку технических средств защиты информации для нужд Росавиации.

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«Общая сумма полученных им взяток составила более 4,5 миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.

В отношении тех, кто давал обвиняемому взятки, тоже возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что главу Димитровграда Андрея Большакова задержали за получение незаконного вознаграждения. Вслед за ним арестовали советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова.