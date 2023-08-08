Происшествия 08 августа 2023, 12:28 Советника главы Ульяновской области задержали вслед за мэром Димитровграда — СМИ SHOT: советника главы Ульяновской области Эделя и его помощника Смирнова задержали РИА «Новости»

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Советника губернатора Ульяновской области Игоря Эделя и его помощника Дмитрия Смирнова задержали вслед за мэром Димитровграда Андреем Большаковым. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в правительстве региона.

По данным канала, Эделя и Смирнова заподозрили в посредничестве при получении взятки Большаковым. Также уточняется, что дело связано с получением отката при строительстве объекта в рамках нацпроекта.

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При этом, согласно информации источников «Коммерсанта», Игоря Эделя сегодня поймали с поличным непосредственно при получении взятки в особо крупном размере от столичной стройфирмы, а Дмитрия Смирнова задержали одновременно с ним. Кроме того, издание располагает сведениями о том, что эти три задержания — и еще около семи — провели в рамках «одной и той же спецоперации». Официальных комментариев пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в машине мэра Димитровграда обнаружили миллион рублей. Главу города заподозрили в коррупции. Появилось видео задержания.