Экс-сотрудник ФСБ Черкалин получил 7 лет колонии за мошенничество и взятки

Экс-начальника отдела «К» службы экономической безопасности ФСБ России Кирилла Черкалина приговорили к семи годам колонии строгого режима. Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд, сообщила газета «Известия».

Черкалина признали виновным в мошенничестве и получении взятки в размере 850 тысяч долларов (около 65 миллионов рублей). Суд лишил его звания подполковника и государственных наград. В течение трех лет после выхода на свободу он не сможет занимать госдолжности.

Бизнесмены Сергей Гляделкин и Игорь Ткач выступали потерпевшими по делу. Они предъявили к Черкалину гражданские иски на сумму более 16,5 миллиарда рублей.

Суд взыскал с Черкалина более 600 миллионов рублей по искам потерпевших.

Гособвинитель запрашивал для Черкалина 11 лет колонии и штраф в размере 34,3 миллиона рублей.

Экс-главу отдела «К» ФСБ арестовали в апреле 2019 года. С ним были задержаны и его бывшие подчиненные Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Во время обысков у них было изъято 12 миллиардов рублей. В СМИ сообщали, что Черкалин получал деньги от бывшего владельца банка «Транспортный» Александра Мазанова. Тот платил ему за «общее покровительство» по 50 тысяч долларов в месяц. Защита обвиняемого признала незаконное происхождение более шести миллиардов рублей, а также автомобиля Porsche Cayenne и запонок экс-подполковника.