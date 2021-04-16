Экс-полковнику ФСБ Черкалину запросили 11 лет колонии строгого режима

Прокурор попросил суд приговорить к 11 годам колонии и штрафу в 34,3 миллиона рублей бывшего начальника службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

«Прошу вынести Черкалину обвинительный приговор и назначить наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 34,3 миллиона рублей», — заявила представитель гособвинения.

Бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина обвинили в мошенничестве и получении взятки в 850 тысяч долларов (более 52 миллионов рублей). Уголовное дело рассматривает Московский гарнизонный военный суд.

Кирилла Черкалина задержали 25 апреля 2019 года. По версии следствия, с ноября 2013 по февраль 2015 года он получил взятку 850 тысяч долларов за покровительство коммерческой структуры.

Следователи считают, что обвиняемый входил в организованную группу, которая ввела в заблуждение владельца московской строительной фирмы. Предприниматель передал группе долю в своем бизнесе на сумму не менее 490 миллионов рублей.

Генеральная прокуратура организовала проверку деятельности Черкалина. Выяснилось, что он скрывал часть доходов, а принадлежащее ему имущество значительно превосходит его реальный заработок. По версии правоохранителей, силовик покупал недвижимость, которую оформлял на родственников и близких.

Черкалин признал незаконность происхождения средств и согласился передать их в государственную казну. Речь идет о деньгах, автомобиле Porsche Cayenne, часах и запонках. Общая сумма составила шесть миллиардов рублей. Но при этом он посчитал незаконным требования по недвижимости и драгоценностям, которыми владеют его родители, бывшие жены и знакомые.