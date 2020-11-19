Экс-министра строительства Михаила Меня не стали арестовывать

Суд на два месяца запретил Михаилу Меню выходить из дома — ему можно будет гулять два часа в день. Кроме того, ему запретили общаться с другими фигурантами. Бывшего министра строительства РФ и губернатора Ивановской области обвиняют в растрате 700 миллионов рублей.

Михаил Мень был губернатором Ивановской области в 2005–2013 годах. По версии следствия, в 2011 году он присвоил себе 700 миллионов рублей, направленных из Министерства финансов России на развитие региона. Он вывел средства с помощью компании «Ивановский бройлер». Официально фирма получила их в качестве займов, но деньги забрали со счетов Мень и его сообщники.

Сейчас бывший министр занимает должность аудитора Счетной палаты России. В Совфеде официально одобрили представление прокуратуры и сняли с Меня неприкосновенность. Правда, чтобы он покинул должность аудитора, необходимо согласие президента Владимира Путина.

Сам Михаил Мень свою вину не признает. Он также заявил, что не понимает сути предъявленных обвинений, ведь события, о которых идет речь, произошли более десяти лет назад. Сейчас экс-министр находится в изоляторе временного содержания.