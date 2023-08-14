Криминал 14 августа 2023, 03:45 Экс-кандидата в губернаторы Приморья осудили за мошенничество Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко осудили на 6 лет за мошенничество Freepik

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Первомайский районный суд Владивостока приговорил бывшего кандидата в губернаторы Приморского края, генерального директора компании «Аврора-строй» Андрея Ищенко к шести годам колонии за мошенничество. Об этом сообщил ТАСС.

В материале сказано, что Ищенко получил наказание за мошенничество с деньгами дольщиков. Помимо шести лет лишения свободы ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей. Экс-кандидат в губернаторы будет отбывать срок в колонии общего режима.

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Ранее стало известно, что бывшего заместителя начальника управления цифровой трансформации обеспечения Росавиации будут судить за получение взяток. Как выяснили следователи, обвиняемый незаконно брал деньги с представителей компаний с сентября по декабрь 2022 года.

Общая сумма полученных взяток составила свыше четырех с половиной миллиона рублей. Кроме того, в отношении лиц, передавших незаконные средства, тоже возбудили уголовное дело.