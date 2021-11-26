Экс-главу отдела безопасности тюремной больницы Саратова отправили в СИЗО по делу о пытках

Бывший начальник отдела безопасности туберкулезной больницы № 1 УФСИН по Саратовской области Сергей Мальцев взят под стражу до 25 января 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Волжского районного суда Саратова.

Арестованный Мальцев проходит обвиняемым по уголовному делу об организации насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

«Мальцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — по 25 января 2022 года включительно», — сообщили в пресс-службе суда.

Вторым фигурантом по уголовному делу проходит начальник больницы Павел Гаценко, которого суд также отправил под стражу до 25 января. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Туберкулезная больница саратовского УФСИН оказалась в центре внимания после того, как общественники опубликовали видео сексуального насилия и пыток заключенных. Записи передал отбывавший наказание в колонии программист Сергей Савельев.

После публикаций кадров УФСИН по Саратовской области уволило по отрицательным мотивам 18 сотрудников. Среди них оказались Гаценко и Мальцев. Замначальника больницы по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и начальник оперативного отдела Антон Бочков были уволены по отрицательным мотивам.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что после публикации видео завели и начали расследование 12 уголовных дел.