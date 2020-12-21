Экс-глава Коми не признал вину по делу о превышении полномочий

Осужденный за коррупцию бывший глава Коми Вячеслав Гайзер не признал свою вину по новому уголовному делу. Ранее против него начали расследование из-за превышения должностных полномочий.

«Нет, виновным я себя не признаю», — заявил Гайзер во время заседания Сыктывкарского городского суда.

В конце июля Следственный комитет сообщил, что дело о превышении полномочий выделили в отдельное производство из основного. Согласно информации следователей, Гайзер в период с 2013 по 2014 год поручил главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву выделить участки для строительства домов без торгов. Чиновник действовал в интересах компании, которая принадлежала его знакомому. В итоге бюджет потерял 8,7 миллиона рублей.

В 2019 году Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Вячеславу Гайзеру. Мужчину приговорили к 11 годам колонии и штрафу в 160 миллионов рублей. При этом прокурор просил о лишении свободы на 21 год и штрафе 500 миллионов рублей. Позже Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда.