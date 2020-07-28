Новое обвинение предъявили осужденному за коррупцию бывшему главе Коми

Об этом сообщили на официальном сайте СК РФ. Главное управление ведомства продолжает расследование по делу экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера.

«Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по статье „Организация превышения должностных полномочий“. Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены», — сказано в сообщении.

По версии следствия, Гайзер, который в тот момент занимал пост глав республики, в период с 2013 по 2014 годы дал незаконное распоряжение главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Ивану Поздееву. Речь идет о выделении земельных участков для строительства многоквартирных домов без проведения стандартной процедуры торгов. Гейзер сделал это в интересах компании, которая принадлежала его знакомому.

В результате этого распоряжения, охраняемые законом интересы муниципального образования оказались существенно нарушены. Бюджет понес ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.