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    28 июля 2020, 18:18

    Новое обвинение предъявили осужденному за коррупцию бывшему главе Коми

    Нина Петлинова

    Следственный комитет России предъявил новое обвинение экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру. Ранее его уже осудили за коррупцию, сейчас возбудили уголовное дело за организацию превышения полномочий.
    Новое обвинение предъявили осужденному за коррупцию бывшему главе Коми

    Об этом сообщили на официальном сайте СК РФ. Главное управление ведомства продолжает расследование по делу экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера.

    «Ему предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления по статье „Организация превышения должностных полномочий“. Данное уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому Гайзер и его соучастники уже осуждены», — сказано в сообщении.

    По версии следствия, Гайзер, который в тот момент занимал пост глав республики, в период с 2013 по 2014 годы дал незаконное распоряжение главе муниципального образования городского округа «Сыктывкар» Ивану Поздееву. Речь идет о выделении земельных участков для строительства многоквартирных домов без проведения стандартной процедуры торгов. Гейзер сделал это в интересах компании, которая принадлежала его знакомому.

    В результате этого распоряжения, охраняемые законом интересы муниципального образования оказались существенно нарушены. Бюджет понес ущерб в размере более 8,7 миллиона рублей.

    Новости SMI.FM