Экс-депутат Редькин получил 9 месяцев ограничения свободы за убийство

Суд приговорил бывшего депутата Законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина к девяти месяцам ограничения свободы и штрафу за убийство человека. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного управления СК РФ по краю.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на девять месяцев со штрафом 200 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Редькина признали виновным по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконная охота с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства».

По данным следствия, Редькин охотился на медведя. В темноте он перепутал и выстрелил в рабочего, который позже скончался в больнице. В совершенном преступлении депутат сознался сам. Он уточнил, что с помощью ружья хотел отпугнуть животное, которое разгуливало около свалки в поселке Озерновском и могло напасть на кого-то из жителей.