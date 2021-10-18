Екатеринбуржец избил мужчину и переехал его на машине

В Екатеринбурге водитель иномарки избил мужчину до потери сознания, а после этого сел за руль машины и переехал его. Об этом сообщил сайт E1.ru.

Очевидец рассказал, что увидел драку, когда гулял с ребенком. Это произошло возле дома по улице Фрунзе, 100/1. Рядом с конфликтующими была женщина. Она пыталась разнять их.

Когда после очередного удара один из мужчин упал без сознания, другой сел в свою машину Vоlkswаgеn, надавил на газ и переехал оппонента. После этого он скрылся с места.

Произошедшее засняли на видео, которое оказалось в Сети. Его опубликовал РЕН ТВ.

Предположительно, драка произошла в минувшую субботу, 16 октября.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в городскую клиническую больницу № 23. Водителя уже задержали. Им оказался 23-летний мужчина. Его оппоненту, по предварительным данным, 39 лет. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Сайт «Вечерние ведомости» сообщил со ссылкой на управление МВД по Екатеринбургу, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Екатеринбурге раскрыли схему продажи паленой водки после смерти 18 человек.