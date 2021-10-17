Раскрыта схема продажи паленого алкоголя на рынке Екатеринбурга после смерти 18 человек

Нелегальная торговля спиртом на рынке «Ботанический в Екатеринбурге проходила тайно. Покупатель отдавал продавцу тару через окошко, а потом передавал деньги, получив наполненную бутылку обратно. Об этом в беседе с RT рассказал координатор проекта «Народный контроль», Дмитрий Чукреев.

Он пояснил, что покупкой спирта на розлив пользовались люди, которые жили в окрестностях рынка.

«Сюда шли местные маргиналы, которые покупали спирт на розлив. Приходил человек, подавал в окошко бутылочку, и ему оттуда наливали», — рассказал Дмитрий Чукреев. Он подчеркнул, что после того, как активисты с полицией провели несколько рейдов, в ходе которых изъяли спирт, то продавцы перешли на хитрость.

Дмитрий Чукреев уже заявлял в беседе с «360», что после рейдов продавцы и владельцы торговых точек отделывались штрафами за незаконную торговлю.

После того, как от паленого спирта, в котором нашли метанол, умерли 18 человек, следователи завели уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Полиция задержала двух подозреваемых в причастности к продаже отравленного спирта.