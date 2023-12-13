13 декабря 2023, 17:22
Два человека насмерть отравились газом в многоквартирном доме под Омском
Утечка газа произошла в многоквартирном доме на территории поселка Морозовка Омской области. Не обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил RT со ссылкой на СК РФ по региону.
В результате коммунальной аварии погибли 66-летняя женщина и ее 36-летний сын. Жильцам другой квартиры потребовалась госпитализация.
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Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют причины случившегося.
Уголовное дело
Газ
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