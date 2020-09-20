Новый адвокат Ефремова объяснил, почему просит условный срок для артиста

Новый адвокат актера Михаила Ефремова попросил условный срок для своего подопечного потому, что тот признал свою вину и готов идти на примирение с другой стороной.

«Условный срок — это право суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть», — отметил адвокат актера Владимир Васильев. Его цитирует ТАСС.

По его словам, смягчающими обстоятельствами являются признание Ефремовым своей вины и компенсация «для достижения примирения сторон». Он также добавил, что апелляция будет рассмотрена не раньше, чем через месяц.

Ранее сообщалось, что 18 сентября Васильев направил в Пресненский суд Москвы апелляционную жалобу, в которой попросил назначить Ефремову наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет условно. При этом минимально возможное наказание по делу актера составляет пять лет.

Наказание ниже положенного возможно при некоторых исключительных обстоятельствах. Условное наказание может назначаться, если срок ниже восьми лет, и суд считает, что от тюремного заключения не будет особой пользы.

Михаил Ефремов получил восемь лет тюремного заключения за смертельное ДТП. В начале июня он в пьяном виде выехал на своем внедорожнике в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина скончался на следующее утро.