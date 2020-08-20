Супруга Ефремова рассказала в суде, как актер чувствовал себя после ДТП

Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП, начал говорить с родными о случившемся только на третий день после аварии. Сразу после нее актер мучился похмельем.

Состояние артиста описала на заседании Пресненского суда Москвы его жена Софья Кругликова, которую процитировало РИА «Новости».

«Он <…> как отходил после принятия алкоголя. На шее были кровоподтеки, а потом я посмотрела — синяки по всему телу», — сказала супруга Ефремова.

По ее словам, произошедшее ДТП стало предметом обсуждения в семье только на третий день.

Пьяный Михаил Ефремов стал участником аварии на Садовом кольце 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee он вылетел на встречную полосу и врезался в грузовой фургон. Водитель Lada Сергей Захаров скончался через несколько часов в больнице.

Против Ефремова возбудили уголовное дело и отправили под домашний арест. Его могут посадить на 12 лет. Сын погибшего в аварии мужчины решил увеличить сумму иска к артисту из-за его хамства и нежелания извиняться.