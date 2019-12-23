«Единая Россия» приостановила членство в партии экс-мэра столицы Камчатки

Членство в «Единой России» бывшего главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко приостановили. Региональный политсовет партии вынес такое решение из-за уголовного дела против экс-мэра — его обвиняют во взяточничестве.

«Президиум регионального политсовета „Единой России“ приостановил членство в партии Виталия Иваненко. Решение принято в связи с возбуждением в отношении экс-мэра Петропавловска-Камчатского уголовного дела», — сообщил сайт отделения партии по Камчатскому краю.

В заявлении говорится, что если в суде докажут вину Иваненко, то его исключат из рядов «Единой России». В случае его невиновности, президиум полностью восстановит членство бывшего градоначальника Петропавловска-Камчатского в партии.

Иваненко оставил пост мэра в ноябре. 19 декабря его отправили под домашний арест на один месяц. По версии следствия, с декабря 2018 года по апрель 2019 года Иваненко частями получил от начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» за покровительство 700 тысяч рублей.