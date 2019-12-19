Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского арестовали за взятки

Как рассказали в краевом СК, в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года Иваненко получил частями от начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» за общее покровительство в общей сложности 700 тысяч рублей. Деньги были переданы через брата мэра.

Кроме того, за содействие при заключении муниципальных контактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ Иваненко получил еще 200 тысяч. Эти деньги были переданы от директора МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа».

Иваненко уже дал признательные показания. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест сроком на один месяц.

«Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение», — объяснял ранее свою добровольную отставку с поста мэра Иваненко. Он возглавил Петропавловск-Камчатский в декабре 2016 года. Срок его полномочий заканчивался в 2021 году.