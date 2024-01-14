Криминал 14 января 2024, 13:46 Двухлетний ребенок погиб в ванной в Новой Москве Прокуратура организовала проверку после смерти двухлетнего ребенка в ТиНАО Пресс-служба прокуратуры Москвы

Читать 360tv в

В Новой Москве приступили к расследованию гибели двухлетнего мальчика. Его обнаружили мертвым в ванной комнате в доме на улице Генерала Донского 14 января, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Местная 35-летняя жительница рассказала полицейским, что в воскресенье утром оставила в квартире ненадолго четверых детей в возрасте от одного до шести лет. Вернувшись домой, она увидела в ванной двухлетнего сына, который не подавал признаков жизни.

Реклама

Другие подробности уточняются. Точную причину смерти мальчика установят после проведенной судмедэкспертизы.

Под контролем прокуратуры следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

В Казани также расследуют смерть двухлетней девочки. Она скончалась в детском саду, потеряв сознание во время игры. Возбуждено уголовное дело.