14 января 2024, 12:02
Двухлетняя девочка умерла в детсаду Казани после лечения ОРВИ
Shot: девочка умерла во время игры в детсаду Казани, возбуждено уголовное дело
Двухлетняя девочка умерла детском саду Казани. Ребенок потерял сознание во время игры, сообщил Telegram-канал Shot.
«Девочке стало плохо, она упала на пол и закрыла глаза. Воспитатели вызвали скорую, но прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть ребенка», — уточнили авторы статьи.
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Приехавшие на вызов врачи определили, что смерть ребенка наступила час назад. Возбуждено уголовное дело, полицейские выясняют: воспитатели поздно вызвали скорую или медики долго ехали.
До этого воспитанница месяц лечилась от ОРВИ. После новогодних праздников ребенок вернулся в детсад. Пока причины происшествия неизвестны.
Ранее маленькая девочка в Благовещенске потеряла сознание в детсаду и умерла через два дня. Ребенку должно было исполниться два года. Родители отвели дочь в детсад со справкой о том, что она здорова.
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