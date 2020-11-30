Двух участников нападения на военных у станицы Червленной в Чечне задержали в России

В России задержали двух участников нападения на военных в Чечне в 1999 году. Тогда погибли 15 военнослужащих, еще 28 были ранены.

Задержаны два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Ими оказались уроженцы Чечни Асланбек и Саламбек Идаловы.

Следствие считает, что мужчины 4 октября 1999 года участвовали в боевом столкновении в районе станицы Червленной Шелковского района республики. Оно произошло между российскими военнослужащими и членами бандформирований Басаева и Хаттаба. В бою погибли 15 военных РФ, 28 были ранены.

«Задержание проводилось в рамках уголовного дела, возбужденного СК РФ по признакам преступления, предусмотренного статьями „Бандитизм“, „Вооруженный мятеж“, и „Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа“», — заключили в ЦОС ФСБ.

На оперативном видео показан сам момент задержания: Идаловых взяли на улице, сопротивление они оказать не успели.

Силовики продолжат мероприятия, направленные на розыск участников преступлений террористической направленности прошлых лет, которым удалось избежать уголовной ответственности.