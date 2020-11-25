Теракт предотвратили в московском регионе: найдена бомба

В столичном регионе предотвратили теракт. Разгромлена ячейка ИГ*. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации „Исламское государство“*, участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в московском регионе», — приводит ТАСС текст сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Во Владимирской области задержали участника группы. Он гражданин одной из стран Центральной Азии.

Силовики нашли и изъяли у радикальных исламистов самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, и документы. Террористическую ячейку создали для вербовки в ряды «Исламского государства»* новых участников и финансирования терроризма.

*ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.