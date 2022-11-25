Криминал 25 ноября 2022, 22:17 Двух соучастников обстрела машины певца Руссо признали виновными Присяжные заседатели признали виновными двух соучастников обстрела машины певца Руссо Публичное достояние

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Присяжные признали виновными двух участников обстрела машины певца, четырехкратного обладателя премии «Золотой граммофон» Авраама Руссо. Об этом сообщили в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

В пятницу, 25 ноября, в Хамовническом районном суде Москвы присяжные заседатели признали виновными Михаила Демкина, Виталия Джура, и Алексея Трясникова. Последние обвиняются по статье об убийстве двух или более лиц по предварительному сговору и по найму. Демкина, который умер в 2014 году, судили за незаконное приобретение или хранение оружия.

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По мнению присяжных, Трясников не заслуживает снисхождения, в отличие от поставщика оружия Джуры и киллера Демкина, сообщил ТАСС. По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов из-за личной неприязни организовал покушение на убийство певца. Бизнесмен нашел пособников и исполнителя преступления.

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В августе 2006 года Демкин обстрелял машину, в которой находился Руссо и его охранник, из автомата. Исполнителя ранило в бедро.

В конце 2021 года Руссо заявил, что Иосиф Пригожин якобы нечестно зарабатывает проценты на своих артистах.