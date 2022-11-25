25 ноября 2022, 22:17
Двух соучастников обстрела машины певца Руссо признали виновными
Присяжные заседатели признали виновными двух соучастников обстрела машины певца Руссо
Присяжные признали виновными двух участников обстрела машины певца, четырехкратного обладателя премии «Золотой граммофон» Авраама Руссо. Об этом сообщили в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».
В пятницу, 25 ноября, в Хамовническом районном суде Москвы присяжные заседатели признали виновными Михаила Демкина, Виталия Джура, и Алексея Трясникова. Последние обвиняются по статье об убийстве двух или более лиц по предварительному сговору и по найму. Демкина, который умер в 2014 году, судили за незаконное приобретение или хранение оружия.
Реклама
По мнению присяжных, Трясников не заслуживает снисхождения, в отличие от поставщика оружия Джуры и киллера Демкина, сообщил ТАСС. По данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов из-за личной неприязни организовал покушение на убийство певца. Бизнесмен нашел пособников и исполнителя преступления.
Реклама
В августе 2006 года Демкин обстрелял машину, в которой находился Руссо и его охранник, из автомата. Исполнителя ранило в бедро.
В конце 2021 года Руссо заявил, что Иосиф Пригожин якобы нечестно зарабатывает проценты на своих артистах.
Суд
Реклама
Реклама