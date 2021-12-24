Руссо заявил, что Пригожин и Исмаилов пытались уничтожить его

Четырехкратный обладатель премии «Золотой граммофон», певец Авраам Руссо заявил, что поставил точку в общении с Иосифом Пригожиным после того, как узнал, что продюсер якобы зарабатывает нечестные проценты на своих артистах. Это вскрылось во время съемок клипа больше 10 лет назад, уточнил он.

Руссо рассказал, что снова начать работать с Иосифом Пригожиным его уговорил в 2010 году их общий друг, тогда это был единственный шанс снова начать карьеру, пояснил певец в программе «Легенда» на RTVI.

Они смогли договориться, что начнут работать вместе. При этом Руссо отметил, что Пригожин после пытался ссорить его с другом, который уговорил его на это сотрудничество.

«Где бы я ни оказался в этот период, с какими людьми, следом оказывался Пригожин и портил отношения. Он живет не своей жизнью. Я для него кошмар», — добавил артист.

Но с самого начала работа не заладилась. Руссо не понравилось, что Пригожин решил указать продюсером другого человека. «Договорились, что он должен быть продюсером. Но он боится Тельмана [Исмаилова], <…> подтягивает какого-то друга, ставит его, как будто он продюсер. Зачем? Чтобы не злить зверя. Так сказал про Тельмана», — рассказал певец.

Проработав восемь месяцев, после съемок клипа он узнал от клипмейкера, что Пригожин поступил нечестно, взяв большие деньги за клип. По мнению Руссо, так поступать со своими артистами неприемлемо.

«Человек, который наш друг, отправляет Иосифу деньги на его счет, чтобы я снимал клип. Я снимаю один клип, вообще он его никуда не ставил. Он снимает клип с человеком, который стоит 30 тысяч, при этом он взял 70. Можно ли за клип, который стоит 30 тысяч, брать 70? Нельзя такие вещи делать, это твой артист, ты получаешь процент у него», — сказал он, подчеркнув, что это стало точкой в их общей работе.

Сейчас, по словам певца, ему нечего бояться, потому что он не совершал никаких преступлений, никому не ломал карьеру. Пригожина и Исмаилова он считает причастными к покушению на себя. «Они все это против меня делали — Пригожин и Тельман [Исмаилов]. Они как бульдозер топчут перед собой и уничтожают людей, очищая таким образом свой путь. Верьте мне», — сказал певец.

По его словам, Пригожин и Исмаилов сделали все возможное и невозможное, чтобы его уничтожить. «Мне нечего бояться. Я остался жив, слава Богу, не отрезали ногу», — заключил Руссо.

В январе 2004 года певец был избит в центре Москвы, потом его похитили. Летом 2006 года на него было совершено нападение — машину, в которой находился Руссо, расстреляли из автомата.