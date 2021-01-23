Двух подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых арестовали на Украине

Двух подозреваемых арестовали по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба управления полиции в Харьковской области.

По данным ТАСС, пожар в пансионате случился 21 января. Во время него погибли три человека. Причиной возгорания назвали неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Задержаны владелец дома, в котором пансионат располагается, арендатор и его жена, которая руководила учреждением, а также администратор, который там работал. Арендатора и его жену арестовали. Прокуратура настаивает на аресте всех задержанных.

Ранее сотрудника администрации Норильска задержали по уголовному делу о сходе лавины, в результате которого погибли три человека. Его дело рассматривают по статье «Халатность». Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Лавина сошла в районе спортивно-туристического комплекса «Гора отдельная» в Норильске 8 января. Во время расчистки завалов сотрудники МЧС нашли 14-летнего подростка, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Мужчина, женщина и полуторагодовалый ребенок умерли.