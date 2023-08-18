Криминал 18 августа 2023, 16:36 Двух мужчин задержали в Москве после кражи из грузовика косметики и лекарств Двух мужчин задержали в Москве после кражи из грузовика товаров на 270 тысяч рублей РИА «Новости»

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Двух злоумышленников, ограбивших в Москве грузовик с косметикой и лекарствами, задержала полиция. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, ранее уже судимые 45-летний житель столицы и 61-летний житель Самарской области заметили, что водитель грузовика оставил машину открытой, и воспользовались ситуацией, вытащив несколько коробок с косметикой и лекарствами. Всего было украдено товаров на 270 тысяч рублей. Пара злоумышленников успела продать похищенное, разделив полученные деньги.

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«В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Следствием ОМВД России по району Южное Тушино города Москвы возбуждено уголовное дело», — пояснили в пресс-службе МВД.

Обоим подозреваемым назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в столице взяли под стражу москвича, угрожавшего покупателям и посетителям магазина ножом.