Криминал 18 августа 2023, 15:59 Москвича арестовали за кражу сигарет из продуктового магазина Суд арестовал москвича, укравшего из продуктового магазина сигареты и угрожавшего ножом

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В Москве под стражу заключили ранее судимого мужчину, который ночью выкрал из магазина сигареты, угрожая продавцам ножом. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Как пояснили правоохранители, ночью обвиняемый зашел в продуктовый магазин на Изумрудной улице, начал размахивать ножом и требовать отдать ему все ценные вещи. Затем он забрал из магазина сигареты и скрылся, однако позже был задержан полицией.

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«22-летний злоумышленник уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей: привлекался к уголовной ответственности за грабеж, в настоящее время является подсудимым по делу о незаконном хранении наркотиков», — заявили в ведомстве.

Против мужчины возбудили дело по статье «Разбой». С учетом позиции прокуратуры, его заключили под стражу.

Ранее в Москве задержали мужчину, попытавшегося заказать убийство своего начальника.