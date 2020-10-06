Полиция задержала подозреваемого в краже ВАЗа вместе с гаражом

Полиция Ленинградской области задержала подозреваемого в краже старого автомобиля ВАЗ вместе с гаражом. Предположительно, мужчина сдал похищенное имущество на металлолом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

В понедельник, 5 октября, к полицейским обратилась 52-летняя жительница поселка Ушаки Тосненского района. Она рассказала о пропаже гаража, в котором находился автомобиль ВАЗ 1976 года выпуска. Женщина оценила причиненный ущерб в 80 тысяч рублей.

Примерно через полтора часа после заявления был задержан 37-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Правоохранители установили, что в начале июня нынешнего года подозреваемый решил тайно похитить гараж и автомобиль ВАЗ, информирует ИА «Невские новости».

По версии полиции, он позвонил в компанию по приему металлолома в Тосно и предложил забрать гараж и машину. Сам подозреваемый представился собственником имущества. Прибывшие специалисты демонтировали контейнер и ВАЗ. Лом перевезли в пункт приема металла. Мужчине выплатили 30 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».