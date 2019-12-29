ФСБ предотвратила теракт в Петербурге на Новый год

По данным ведомства, в ходе обыска у задержанных изъяли материалы, которые подтверждали их намерения организовать теракты. Выйти на подозреваемых сотрудники ФСБ смогли по информации, которую предоставили американские партнеры.

«Федеральной службой безопасности РФ на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

После задержания завели уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористической организации». В данный момент проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Сегодня в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за информацию, переданную спецслужбами. Именно она помогла предотвратить совершение террористических актов в России. Лидеры двух мировых держав договорились и дальше сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом.