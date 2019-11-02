Двое мужчин погибли в результате стрельбы на западе Москвы

«Полицейские ищут подозреваемого в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам, от которых они впоследствии скончались возле дома № 2 по улице Академика Анохина», — заявил он.

Стражи порядка узнали о стрельбе на западе столицы после сигнала на службу 02, который поступил в 18:30. «Сейчас ведутся оперативно-следственные мероприятия», — добавил источник.

Ранее неизвестный выстрелил семь раз. Огнестрельные ранения получили двое мужчин. Пострадавшие скончались до приезда скорой помощи.

В Москве объявили план «Перехват». По имеющимся данным, возможный виновник стрельбы был в красно-черной куртке и маске.