Неизвестный застрелил двух человек на западе Москвы

Конфликт со стрельбой случился на улице Академика Анохина в Москве. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

По словам собеседника «360» в результате происшествия погибли двое мужчин. Всего прозвучало около семи выстрелов. Полиция работает на месте стрельбы.

Telegram-канал «112» уточнил, что в городе объявлен план «Перехват». По данным авторов канала, обе жертвы скончались до приезда карет скорой помощи. Подозреваемый в стрельбе был в красно-черной куртке и маске.

Официального подтверждения информации пока не поступало.