Инспекторы устроили рейд в Подмосковье. Без пропуска не нашлось ни одного пассажира

Инспекторы Подмосковья вместе с бойцами Росгвардии провели рейды в 16 муниципалитетах. Они проверяли наличие пропуска у всех пассажиров, а также соблюдение дистанции в транспорте.

25 апреля рейды прошли в Королеве, Мытищах, Одинцове, Чехове, Химках, Красногорске, Балашихе, Люберцах, Видном, Подольске, Домодедове, Реутове, Лобне, Луховицах, в Пушкинском и Коломенском округах. Соблюдение правил контролировали Административно-пассажирская инспекции Подмосковья и Росгвардия.

Они проверили более 450 пассажиров и не нашли ни одного нарушителя. Все оформили себе цифровой пропуск и прикрепили к нему «Стрелку» или социальную карту.

Зато не все перевозчики оказались столь ответственными. Семь водителей без масок — их компании привлекли к административной ответственности.

На 11 остановках в Чехове, Кубинке, Железнодорожном и Красногорске не оказалось социальной разметки. За это компании тоже привлекли к ответственности.

В Административно-пассажирской инспекции напомнили, что за нарушение социальной дистанции физическому лицу грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей, юрлицу — штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Проезд в транспорте без пропуска обойдется пассажиру в пять тысяч рублей штрафа.