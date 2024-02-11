Происшествия 11 февраля 2024, 23:49 Юные футболисты разгромили машину участника СВО в Самаре Футболисты клуба «Крылья Советов» разбили машину участника СВО в Самаре Freepik

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Академия самарского футбольного клуба «Крылья Советов» опубликовала видео, где ее воспитанники извиняются за попытку выбить стекло у припаркованной машины, владельцем которой оказался участник спецоперации. Ролик можно посмотреть в Telegram-канале академии.

Спортсмены признали свой поступок необдуманным и глупым. Они пообещали, что никогда не повторят подобного. В самом клубе назвали их поведение недопустимым и несоответствующим.

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«В ближайшее время будут проведены необходимые воспитательные мероприятия с участием всех наших воспитанников. Мы сделаем все возможное, чтобы неприятный инцидент был исчерпан в кратчайшие сроки», — сказано в публикации.

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