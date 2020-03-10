Два члена «банды GTA» проведут в тюрьме четверть века

В Таджикистане вынесли приговор двум участникам «банды GTA». Мужчин осудили на 25 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии.

Боира Гуломова и Муроджона Каримова признали виновными в убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ. Ранее их объявили в международный розыск.

В 2014 году мужчины сбежали в Таджикистан, где их и задержали. Поскольку республика не выдает своих граждан другим государствам, российские прокуроры направили коллегам материалы дела, запросив для Гуломова и Каримова уголовное преследование.

Члены «банды GTA» действовали на территории Подмосковья в 2012–2014 годах. Всего в преступную группировку входили около 15 выходцев из Средней Азии. Они совершили порядка 15 разбойных нападений, убили 17 человек и покушались на жизнь еще двоих.

Жертв преступники выбирали на областных трассах. Ночью растягивали самодельные шипы, заставляя водителей остановиться. Владельцев машин убивали, а их имущество забирали. Еду, одежду и личные вещи погибших бандиты отдавали семьям.

Четырем членам «банды GTA» дали пожизненные сроки в августе 2018 года. Еще один получил 20 лет колонии. В пользу родственников жертв с преступников взыскали около миллиона рублей.