Верховный суд подтвердил пожизненные сроки участникам «банды GTA»

Верховный суд России оставил в силе пожизненные сроки для четырех участников «банды GTA». Они были осуждены за разбой и убийства на подмосковных дорогах.

«Приговор Московского областного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — огласили решение судьи. Вердикт коллегии процитировало РИА «Новости».

Еще один участник банды получил 20 лет лишения свободы. Этот приговор также был оставлен без изменений. Таким образом, решения суда первой инстанции вступили в законную силу.

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«Бандой GTA», в состав которой входили не менее 15 уроженцев Средней Азии, назвали преступную группу, которая промышляла убийствами и разбоями на дорогах Подмосковья в 2012–2014 годах. Грабители убили 17 человек, еще двоих ранили.

В начале августа 2017 года пятеро членов банды в здании Мособлсуда напали на конвоиров, обезоружили их и попытались бежать, устроив перестрелку с сотрудниками Росгвардии. В итоге трое подсудимых были ликвидированы на месте, двое ранены. Позже один из них умер от ранений.