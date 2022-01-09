Два человека получили ножевые ранения в массовой драке приезжих в Москве

Два человека пострадали в ходе массовой драки между приезжими в Москве. Как сообщил «Московский комсомолец», они получили ножевые ранения.

Отмечается, что инцидент произошел 9 января в Гжельском переулке, около пяти часов утра. В нем приняли участие 10 человек. Как уточнил источник, предположительно, они приехали из Киргизии.

Два участника потасовки, 27 и 28 лет, были ранены ножом в ногу и живот, их госпитализировали в больницу.

С 1 января иностранцев, которые незаконно работают на территории РФ, будут массово выдворять из страны. Рублем накажут тех, кто предоставляет им рабочие места.

Речь идет не только о нелегалах на стройках. Пострадают и зарубежные няни и репетиторы.