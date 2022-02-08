Подозреваемого в нападении задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 47-летнего мужчину, которого заподозрили в нападении с ножом на знакомого. Об этом написали «Невские новости».

Накануне к правоохранителям обратился 43-летний петербуржец. Он сообщил, что его пьяный знакомый проткнул себе живот, упав на гвоздь. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили пьяного молодого человека, который получил ножевое ранение. Стражи правопорядка задержали подозреваемого в нападении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.