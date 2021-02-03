Два агента ФБР были застрелены во время обыска по делу о детском порно

Еще трое силовиков были ранены. Уточняется, что они подошли к дому, чтобы изъять оттуда компьютер и другие улики. Но мужчина, который был внутри, забаррикадировался и начал стрелять. Позже он покончил с собой.

Ранее две жительницы Америки были арестованы по обвинению в причастности к штурму Капитолия. Есть информация, что одна из них хотела застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.