Два агента ФБР были застрелены во время обыска по делу о детском порно
Два агента ФБР были убиты в штате Флорида во время обыска дома по делу о детской порнографии. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на зарубежные СМИ.
Еще трое силовиков были ранены. Уточняется, что они подошли к дому, чтобы изъять оттуда компьютер и другие улики. Но мужчина, который был внутри, забаррикадировался и начал стрелять. Позже он покончил с собой.
Ранее две жительницы Америки были арестованы по обвинению в причастности к штурму Капитолия. Есть информация, что одна из них хотела застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.