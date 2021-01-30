Двух американок арестовали из-за штурма Капитолия. Они хотели убить Пелоси

Две жительницы Америки арестованы по обвинению в причастности к штурму Капитолия. Есть информация, что одна из них хотела застрелить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщила газета Washington Post. В Федеральное бюро поступило видео, на котором Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит выходят из здания конгресса. Одна из них говорит, что они собирались убить Нэнси Пелоси, но не смогли ее найти. По видео удалось установить личности женщин и задержать их.

На них завели уголовное дело по нескольким статьям.

Седьмого января митинг сторонников президента США Дональда Трампа перетек в захват здания Конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне. Протестующие сорвали утверждение итогов выборов, на которых победил Джо Байден. В здании началась стрельба, силовики разогнали протестующих.

Известно, что в ходе беспорядков была ранена женщина. Позже она скончалась в больнице. Об этом сообщил официальный представитель управления полиции Вашингтона Дастин Стернбек.