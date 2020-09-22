Соколов подал в суд на бывшую возлюбленную. Он требует удалить порочащий его достоинство фильм

Историк Олег Соколов, убивший и расчленивший свою аспирантку, снова подал иск в суд с требованием защитить его честь и достоинство. Речь идет о фильме «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона», снятый его бывшей возлюбленной Екатериной Пржигодзкой. Об этом «360» рассказал адвокат историка Александр Торгашев.

Юрист пояснил, что в этом фильме Пржигодзкая утверждает, что Соколов ее якобы жестокого избил и приводит подробности данного факта.

«Однако на самом деле такого не происходило. Вся эта история всплыла в 2018 году в ходе травли, которая была организовала в отношении Олега Валерьевича со стороны блогера Понасенкова, а сейчас приобрело оборот истины в последней инстанции», — подчеркнул Торгашев.

По его словам, полиция проводила проверку и не усмотрела оснований для возбуждения уголовного дела.

«[Полиция] Предложила ей [Пржигодзкой] самостоятельно обратиться в правоохранительные органы, потому что это дело о частном обвинении, чего сделано не было», — добавил он.

Адвокат подчеркнул, что после этого у Соколова и Пржигодзкой были длительные отношения. Торгашев заявил, что в своем иске Соколов требует признать высказывания в части избиения недостоверными и удалить фильм. Помимо этого, по словам юриста, компания, которая занимается распространением данного контента вместе с Пржигодзкой должны будут озвучить резолютивную часть судебного решения.