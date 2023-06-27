Эксклюзив 27 июня 2023, 22:14 «Дрались, как печенеги». Соседи рассказали о мужчине из Шахт, который погиб во время ссоры из-за громкой музыки Соседи погибшего шахтинца во время ссоры из-за громкой музыки назвали его непорядочным Телеканал «360»

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Двое мужчин из города Шахты в Ростовской области поссорились из-за громкой музыки. Словесная перепалка переросла в поножовщину, в результате которой один из них получил смертельные ранения. Видео драки быстро распространилось в Сети. Соседи рассказали «360», что погибший имел неуравновешенный характер, часто ссорился с людьми и устраивал разборки со своей сожительницей.

По их словам, погибшего знали все, так как он отличался неадекватным поведением. По мнению одной из жительниц двора Надежды, было похоже, что мужчина употребляет наркотики.

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«Все его знали. Он нехорошего поведения человек. Наркоман, наверное. Швырял камнями по балконам. Непутевый он. Ко всем привязывался, кричал, угрожал», — рассказала она.

Надежда также отметила, что убитый жил с девушкой, у которой было двое детей. Судя по всему, голос одного из них и слышен за кадром нашумевшего видео. По словам соседки, жили они плохо, часто дрались и ругались.

«Сколько раз сожительницу бил свою. Дрались постоянно, как печенеги. Одежда летала с балкона. Они очень дрались, бились, плохо жили», — сказала она.

При этом о женщине все соседи отзываются положительно. Она работала, содержала семью, а погибший при этом давно уже не работал. Про подозреваемого жители двора почти ничего не знают. Они лишь рассказали, что тот вместе с братом снимал квартиру в том же подъезде, где жил убитый.

Ранее в региональном СК рассказали, что после происшествия он попытался скрыться на своей машине, но вскоре его удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».