Криминал 27 июня 2023, 18:38 Подозреваемого в убийстве соседа из-за громкой музыки в Ростовской области задержали СК: в Ростовской области задержан местный житель по подозрению в убийстве соседа Пресс-служба Следственного комитета

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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве соседа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Потасовка между мужчинами произошла в городе Шахты днем в понедельник, 26 июня. Около многоквартирного дома на Делегатской улице один сосед повздорил с другим. Подозреваемый из-за личной неприязни несколько раз ударил 34-летнего мужчину ножом в область груди. От полученных травм он скончался на месте.

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«После совершения преступления злоумышленник скрылся на своем автомобиле», — отметили в ведомстве.

Подозреваемого задержали. Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Shot, мужчины повздорили из-за громкой музыки. Задержанного взбесило то, что 34-летний сосед не хотел сбавлять громкость. Известно, что подозреваемый в убийстве снимал квартиру в том доме, где жил погибший.