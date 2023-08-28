Криминал 28 августа 2023, 15:58 Напавший на журналистку Al Jazeera признался, что был сильно пьян Напавший на журналистку Al Jazeera извинился и заявил, что был очень пьян Скриншот видео

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Мужчина, который избил журналистку телеканала Al Jazeera Ранию Дриди, в момент нападения на нее был очень пьян. Он признался в этом на допросе и попросил у женщины прощения, сообщил РЕН ТВ.

«Был в сильном алкогольном опьянении, <…> плохо помню ситуацию. <…> Раскаиваюсь полностью», — сказал подозреваемый.

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Ранее правоохранительные органы задержали мужчину в Петрозаводске. Нападение произошло на прошлой неделе в Петербурге. Дриди экстренно госпитализировали.

Врачи зафиксировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей височной области. Медики оказали журналистке необходимую помощь и отпустили.

Telegram-канал «Mash на Мойке» писал, что нападавший сначала пытался засветиться в прямом эфире и спрашивал представительницу Al Jazeera, о чем она говорит. По данным СМИ, мужчина ударил журналистку по голове, а потом сбежал.

Задержанный ранее неоднократно был судим за мошенничество, заявил источник Telegram-канала. В отношении мужчины завели уголовное дело о побоях. Расследование дела продолжается.