Драка с участием мужчин на каблуках случилась в сочинском ТЦ

Мужчины в платьях и на каблуках стали участниками массовой драки в одном из торговых центров Сочи. Предположительно, потасовка началась с конфликта между охранниками магазина и несколькими «нарядными» мужчинами.

Видеозапись потасовки, которая произошла 7 марта, появилась в паблике «ЧП Сочи» во «ВКонтакте».

Очевидцы написали в комментариях, что молодые люди в женской одежде пытались что-то украсть из супермаркета. Охранники их задержали, после чего и началась драка. Прибывшая полиция смогла разнять дерущихся.

Ранее во время матча Кубка России по футболу между грозненским «Ахматом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга чуть не случилась массовая драка фанатов двух команд из-за голых торсов.