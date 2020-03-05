Фанаты «Ахмата» чуть не устроили драку из-за голых торсов на трибуне «Зенита». Все дело в обычаях

Во время матча Кубка России по футболу между грозненским «Ахматом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга чуть не случилась массовая драка между фанатами двух команд. Это уже далеко не первая стычка болельщиков из Центрального региона и Кавказа.

Инцидент произошел на 87-й минуте встречи. Болельщики из Санкт-Петербурга разделись по пояс — обычное явление в фанатской среде, но грозненскую публику задело. Как пояснили в Союзе чеченской молодежи, публично раздеваться догола на Кавказе не принято. Поэтому толпа разъяренных местных фанатов тут же рванула к гостевому сектору.

К счастью, серьезно в этой ситуации никто не пострадал — вмешались стюарды и не позволили местным болельщикам прорваться на фанатскую трибуну «Зенита». Однако это вызвало бурную реакцию среди болельщиков, судя по комментариям в социальных сетях.

Что возмутило болельщиков хозяев?

В том, что фанаты разделись по пояс, изначально нет ничего провокационного — такое случается сплошь и рядом, причем вне зависимости от погоды. Однако для Чечни такое поведение неприемлемо, потому что противоречит исламским нормам. По словам старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и национальной безопасности МГИМО Вадима Муханова, в Чеченской республике сейчас исламские нормы вытесняют даже национальные традиции, и это поддерживает руководство республики во главе с Рамзаном Кадыровым. Обычаи предков сохраняются, только если они не противоречат принципам ислама. А согласно законам ислама, оголять свое тело непозволительно ни мужчинам, ни женщинам — поэтому, например, для жителей арабских стран характерна максимально закрытая одежда.

Так что реакция болельщиков хозяев понятна: приезжаешь в гости — изволь уважать местные традиции. Другой вопрос, что едва ли в действиях фанатов из Петербурга был злой умысел — скорее всего, они разделись просто по незнанию. Однако ситуация усугубляется в целом напряженными отношениями между фанатами из Центрального округа и Кавказа.

Отношения столичных и кавказских болельщиков

По мнению Вадима Муханова, в данном случае конфликт не носит межнационального характера — тут вопрос отношений между конкретными фанатскими группировками. В конце концов, у фанатов «Зенита» случаются стычки не только с кавказскими болельщиками, но и с московскими, например — регулярно происходят драки с фанатами «Спартака».

И все же можно заметить, что конфликты между болельщиками столичных команд с кавказскими носят регулярный характер. Когда еще играл в Премьер-лиге махачкалинский «Анжи», было несколько громких скандалов с участием его фанатской группировки под названием «Дикая Дивизия» — можно вспомнить, например, как летали кресла и бутылки на гостевом секторе «Арены Химки» в матче с московским ЦСКА.

Не лучшим образом себя ведут и московские фанаты по отношению к гостям — когда тот же «Анжи» приезжал в гости к ЦСКА в 2015 году, весь матч с трибун хозяев раздавались оскорбительные кричалки в адрес Кавказа, носившие явно националистический характер. И это не единичный случай.

Выезды на Кавказ для столичных фанатов — вообще отдельная тема. Еще в 2011 году фанатские объединения ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» почти одновременно объявили бойкот на все выездные матчи с кавказскими командами, мотивируя это тем, что местные правоохранительные органы не могут обеспечить безопасность на стадионах. И только в прошлом году большинство группировок прекратили бойкот, когда из кавказских команд в Премьер-лиге остался один только грозненский «Ахмат». Но несмотря на это, и сейчас значительно меньше столичных фанатов решаются приехать поддержать свою команду в Грозный по сравнению с выездами в другие регионы.

Действительно, местные болельщики умели иной раз устроить «теплый» прием гостям из Москвы, закидывая камнями автобусы с фанатами. Впрочем, доставалось не только москвичам — к примеру, в 2013 году в Махачкале под удар попал автобус с болельщиками «Ростова». Северные соседи тоже не всегда отличались радушием — в 2012 году в Краснодаре местные напали на автобус с фанатами из Владикавказа.

К счастью, сейчас можно наблюдать положительные изменения в вопросах обеспечения безопасности в таких матчах — по крайней мере, местные стюарды и полиция уже стараются не допускать массовых драк на стадионах. И вчерашний случай — хороший пример того, как можно быстро и безболезненно погасить конфликт. Осталось только сделать что-то с всплесками межнациональной розни на стадионах, которые, к сожалению, все еще имеют место.