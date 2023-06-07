Криминал 07 июня 2023, 17:53 Доулу будут судить в Крыму после гибели ребенка во время родов дома СК: дело доулы из Севастополя о гибели младенца при родах направили в прокуратуру Unsplash

Читать 360tv в

В Крыму будут судить доулу, обвиняемую по делу о гибели ребенка во время домашних родов. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.

Доула — уроженка Санкт-Петербурга, ей 38 лет. Женщине предъявили обвинение в осуществлении медицинской практики без лицензии, которая повлекла по неосторожности смерть человека.

Реклама

По данным ведомства, за услугами к доуле обратилась беременная жительница поселка Ленино, которая решила рожать дома без квалифицированной помощи врачей. При этом будущая мать знала, что у нее есть противопоказания.

С обвиняемой она познакомилась на сайте объявлений. Та занималась частной медицинской практикой под видом доулы, при том, что эта профессия не зарегистрирована в России. Свои услуги по родовспоможению компаньонка оценила в 35 тысяч рублей.

В процессе беременности доула проводила с клиенткой встречи в Симферополе и Севастополе, делала медосмотры, назначала биологически активные добавки.

Днем 2 марта обвиняемая обнаружила, что у плода есть особенности, но заверила пациентку о положительном опыте принятия таких родов. Но из-за того, что рядом с рожающей женщиной не было квалифицированных врачей, новорожденный мальчик скончался.

По факту случившегося возбудили дело. В настоящее время расследование завершили и направили материалы в прокуратуру для подписания обвинительного заключения. После дело направят в суд.

Приговор матери погибшего мальчика вынесли приговор в мае. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.